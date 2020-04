Aller Anfang ist schwer – diese Erfahrung machte auch Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (47). Die Kalifornierin zählt zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen weltweit und spielte in Blockbustern wie Iron Man oder in der Avengers-Reihe mit. Für ihre Jobs bekam sie bereits zahlreiche Preise, darunter einen Oscar und zwei Golden Globes. Ins Berufsleben stieg sie aber mit einem ganz anderen Job ein, darin konnte Gwyneth jedoch nicht überzeugen.

Wie die "Sieben"-Darstellerin gegenüber dem Town & Country Magazine verriet, bekam sie im zarten Alter von zwölf Jahren ihre erste Stelle in einem New Yorker Spielwarengeschäft. Doch diese Beschäftigung behielt sie nicht lange. "Ich wurde gefeuert, weil ich Frühlingsferien hatte, aber es meinem Chef nicht gesagt habe. Ich bin einfach nicht zum Dienst erschienen", erzählte die 47-Jährige. Sie habe damals gedacht, dass die Welt stehen bliebe, wenn man Ferien habe. Der Verlust des Jobs sei für sie damals ein harter Schlag gewesen: "Ich war am Boden zerstört, aber es war eine gute Lektion."

Bevor sich die Ex von Brad Pitt (56) der Schauspielerei widmete, half sie vorübergehend auch in einem Skigeschäft aus. Heute ist Gwyneth nicht nur in der Filmbranche, sondern auch als Model und Unternehmerin tätig.

Getty Images Gwyneth Paltrow im Februar 2020 in Beverly Hills

