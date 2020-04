Brad Pitt (56) und Gwyneth Paltrow (47) zählten in den 90er Jahren zu den absoluten Hollywood-Traumpaaren. Die beiden amerikanischen Schauspieler lernten sich während der Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film "Se7en" kennen. Daraufhin folgte eine dreijährige Beziehung, die Verlobung und schließlich eine unschöne Trennung im Jahr 1997. Gwyneth Paltrow äußerte sich zu ihrer ehemaligen Liebe und offenbarte, wie sehr ihr die Trennung nachhing.

"Es hat wirklich mein Leben verändert. Als wir uns getrennt haben, hat sich für immer etwas in mir verändert. Mein Herz ist an diesem Tag irgendwie gebrochen und es wird nie mehr dasselbe sein", offenbarte die Blondine in einem Interview mit Vanity Fair. Allerdings soll es die damals 24-Jährige selbst gewesen sein, die die Beziehung beendet hat. Trotzdem sei sie so verletzt gewesen, dass sie verweigerte zu arbeiten und sogar ihre Rolle im Film "Shakespeare in Love" aufs Spiel setzte. Gerade dieser Streifen war es aber, der ihr einen Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" verschaffte.

Heute ist die Hollywood-Größe mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk (49) verheiratet. Aus ihrer ersten Ehe mit Coldplay-Sänger Chris Martin (43) bringt Gwyneth zwei Kinder mit, die sie erst auf einem süßen Schnappschuss zeigte.

