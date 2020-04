Wem drücken die Let's Dance-Fans am meisten die Daumen? Der Tanzwettbewerb kehrt am Freitag aus einer einwöchigen Osterpause zurück. Entspannen konnten die Kandidaten in den vergangenen zwei Wochen allerdings nicht. Ganz im Gegenteil! Die Promis müssen dieses Mal nämlich gleich zwei Tänze aufführen, einen mit ihrem Profi und einen mit der Jury. Aber welcher Promi wird diese Herausforderung wohl am besten meistern und das Publikum für sich gewinnen?

In den vergangenen Wochen lagen meistens Tijan Njie (28), Lili Paul-Roncalli (21), Luca Hänni (25) und Moritz Hans mit ihren Performances ganz weit vorne. Sowohl die Jury als auch die Zuschauer waren von den Tanzqualitäten der vier Hobbytänzer immer wieder begeistert. Alles was zählt-Star Tijan und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (31) sorgten in der vergangenen Folge sogar für eine "Let's Dance"-Premiere. Als erstes Tanzpaar in der Geschichte der Show konnten sie mit einem Jive die Jurybestwertung von 30 Punkten ergattern.

Für die anderen Kandidaten – Loiza Lamers (25), Ilka Bessin (48), Martin Klempnow (46) und Laura Müller (19) – sah es da in den vergangenen Wochen oftmals weniger rosig aus. Sie alle mussten immer mal wieder harte Kritik von der Jury einstecken. Loiza wurde sogar einmal vom Publikum rausgewählt, durfte dann aber zurückkehren, nachdem John Kelly (53) freiwillig ausgeschieden ist. Wer ist in dieser Woche euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt ab!

