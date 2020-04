Dieses Mal muss auch die Let's Dance-Jury zeigen, was sie auf dem Tanzparkett so drauf hat. Nach der einwöchigen Osterpause werden die Promi-Kandidaten am Freitag mal wieder ihr Tanztalent unter Beweis stellen. Gemeinsam mit den Profis geben sie Tango, Slowfox und Co. zum Besten. Neben den Einzeltänzen haben sich die "Let's Dance"-Macher in dieser Woche aber noch etwas ganz Besonderes überlegt: Die Kandidaten treten zusätzlich in mehreren Gruppentänzen an – und zwar gemeinsam mit den Juroren!

Wie RTL bekanntgab, haben die drei Jury-Mitglieder Jorge Gonzalez (52), Motsi Mabuse (39) und Joachim Llambi (55) in den vergangenen zwei Wochen mit einigen Teilnehmern Teams gebildet und fleißig geübt. Am Freitag werden die kleinen Tanzgrüppchen – das jeweilige Jurymitglied eingeschlossen – dann jeweils einen weiteren Tanz aufführen. Motsi hat dafür, gemeinsam mit Luca Hänni (25) und Moritz Hans, eine Performance zu dem Soundtrack von "La La Land" einstudiert. Jorge zeigt eine Choreografie zu "Vogue" von Madonna (61) und "Push The Feeling On" von Nightcrawlers. Dabei bekommt er Unterstützung von Ilka Bessin (48), Loiza Lamers (25) und Tijan Njie (28). Joachim wird gemeinsam mit Lili Paul-Roncalli (21), Laura Müller (19) und Martin Klempnow (46) zu den Songs "Un Amor", "A Mi Manera" und "My Way" auftreten.

Natürlich stehen für die Promis auch noch die Einzeltänze mit ihren Profis an. Lili und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (39) werden zum Beispiel eine Samba zu dem Song "Pon De Replay" von Rihanna (32) aufs Parkett legen und Moritz wird sich an einem Contemporary zu "Apologize" von Timbaland (49) und OneRepublic versuchen.

Alle Einzeltänze im Überblick:

Laura Müller und Christian Polanc (41) tanzen Rumba zu "Make Me Feel My Love" von Adele.

Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató tanzen Samba zu "Pon De Replay" von Rihanna.

Luca Hänni und Christina Luft (30) tanzen Rumba zu "Avant Toi" von Vitaa und Slimane.

Loiza Lamers und Andrzej Cibis (32) tanzen Paso Doble zu "Rhythm Is A Dancer" von Snap!.

Moritz Hans und Renata Lusin (32) tanzen Contemporary zu "Apologize" von Timbaland und OneRepublic.

Ilka Bessin und Erich Klann (33) tanzen Tango zu "Palladio Allegretto" von Jenkins.

Tijan Njie und Kathrin Menzinger (31) tanzen Slowfox zu "Fly Me To The Moon" von Frank Sinatra (✝82).

Martin Klempnow und Marta Arndt (30) tanzen Slowfox zu "My Girl" von The Temptations.

Anzeige

Getty Images Die "Let's Dance"-Jury 2016

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

Getty Images Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato in der ersten "Let's Dance"-Liveshow, Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de