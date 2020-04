Sophie Turner schwelgt in Erinnerungen! Die Schauspielerin ist zwar erst 24 Jahre alt – konnte im Laufe ihrer Karriere aber bereits bedeutsame Rollen ergattern. Den meisten dürfte sie als Sansa Stark in der Hit-Serie Game of Thrones bekannt geworden sein. Die HBO-Produktion ging vergangenes Jahr zu Ende und obwohl der Britin der Abschluss dieses Kapitels nach eigener Aussage ziemlich zusetzte, hoffte sie zuletzt nicht auf ein Comeback ihrer Fantasy-Rolle. Für die Rückkehr dieser Figur wurde sie dagegen alles geben!

Im Interview mit Variety ging es um ihren Streifen X-Men, in dem Sophie Jean Gray verkörperte. Die Marvel-Heldin würde die Frau von Joe Jonas (30) dabei offenbar nur allzu gerne wieder aufleben lassen: "Ich wäre immer bereit, zu dieser Figur, dieser Besetzung und dieser Erfahrung zurückzukehren. Wir hatten die beste Zeit mit diesen Filmen. Ich würde töten, um es noch einmal zu erleben", fieberte sie regelrecht einem Sequel entgegen.

Wie die Chancen stehen, wusste allerdings auch die Action-Ikone nicht: "Ich weiß nicht einmal, was Sache ist, ob Disney die 'X-Men'-Reise fortsetzen will", gab Sophie bekannt. Bleibt also abzuwarten, ob sich Fans und auch die Filmstars über ein Reboot freuen können.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Landmark Media Press and Picture / ©Twentieth Century Fox Sophie Turner in "X-Men: Apocalypse"

Getty Images Sophie Turner im Juni 2019

