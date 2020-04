Sie begrüßen bald ihr zweites Baby auf der Welt! Nachdem Claire Holt (31) 2018 eine Fehlgeburt erlitten hatte, konnte die Vampire Diaries-Berühmtheit ein Jahr später ihren ersten Sohn auf der Welt willkommen heißen. Erst vor einigen Tagen verkündete die Blondine ihren Fans dann eine zuckersüße Nachricht: Sie wird erneut Mama! Nun teilt die Schauspielerin ein neues Detail zu ihrem ungeborenen Kind mit: Claire verrät in einem Netz-Posting das Baby-Geschlecht!

Via Instagram lässt die 31-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes diese Neuigkeit jetzt platzen. Mit einem großen schwarzen Ballon verkündet die blonde Beauty das Geschlecht in einem Clip, in dem sie den Luftballon zersticht. Ganz gespannt warten ihr Ehemann Andrew Joblon und Söhnchen James auf das Ergebnis – und tada: Aus der luftigen Enthüllungs-Kugel flattert ganz viel rosafarbenes Konfetti! Claire und ihr Gatte können sich dieses Mal also über ein Mädchen freuen.

Seit August 2018 ist die Australierin mit ihrem Andrew verheiratet. Das Paar machte damals aber schnell Nägel mit Köpfen – waren die zwei vor der Hochzeit gerade einmal acht Monate verlobt gewesen. Das ist aber nicht Claires erste Ehe: Zuvor war die Serien-Schönheit schon einmal verheiratet, und zwar mit dem Filmproduzenten Matt Kaplan.

Instagram / claireholt Claire Holt verkündet das Babygeschlecht

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin

Instagram / claireholt Andrew Joblon und Claire Holt verkünden das Babygeschlecht



