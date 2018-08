Sie schwebt im siebten Ehehimmel: Der einstige Vampire Diaries-Star Claire Holt (30) musste Anfang des Jahres einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Sie hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem rührenden Social-Media-Post ließ das TV-Gesicht seinen Gefühlen freien Lauf. Doch davon ließ sich die australische Beauty und ihr Verlobter Andrew Joblon nicht unterkriegen – sie krönten jetzt ihre Liebe vor dem Traualtar. In einer romantischen Zeremonie gaben sich Claire und Andrew jetzt das Jawort!

Auf ihrer Instragram-Seite verkündete die Schauspielerin diese frohe Botschaft jetzt ihren Fans. Ziemlich verliebt posierte das Neuehepaar vor einem Rosenbogen an ihrem Hochzeitstag. "18.08.2018", kommentierte die 30-Jährige ihren Schnappschuss. In einem weißen Traum aus Spitze lächelte die The Originals-Darstellerin an der Seite ihres Gatten. Dieser überzeugte in einem legeren graufarbenen Anzug mit passender Ansteckblume.

Vor gerade einmal acht Monaten hatten sich die Turteltauben verlobt. Für viele Supporter der Blondine kam dieser Schritt etwas überraschend. Im Mai 2016 schipperte nämlich Claire noch mit dem Filmproduzenten Matt Kaplan in den Hafen der Ehe. Nur ein Jahr später verkündete das Paar sein Liebesaus und reichte die Scheidung ein.

Instagram / claireholt Claire Holt und Andrew Joblon

Instagram / ajoblon Claire Holt und Andrew Joblon

Frederick M. Brown / Freier Fotograf / Getty Images Schauspielerin Claire Holt

