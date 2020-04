Alison Brie (37) spricht offen über ihre Vergangenheit! In Sachen Karriere könnte es bei der Schauspielerin kaum besser laufen: Mit Rollen in Serien wie "Community" oder "Mad Men" erlangte die US-Amerikanerin weltweit große Bekanntheit. Doch fernab der Kamera hatte die Beauty lange Zeit mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. In einem Interview brachte die "Glow"-Darstellerin jetzt traurige Details ans Licht und gestand: Sie litt unter Depressionen!

Früher war sie der Meinung, "schrecklich" auszusehen, erzählte die Beauty im Gespräch mit Women's Health. Wenn sie sich heute Bilder von damals anschaue, könne sie das nicht mehr verstehen. Der Grund für ihr einstiges Empfinden: Alison litt unter der psychiatrischen Störung Körperdysmorphie – einer falschen Wahrnehmung des eigenen Körperbildes. In dem Interview erklärte sie dazu: "Ich denke, es ist etwas, an dem ich mein ganzes Leben lang arbeiten werde." Zusätzlich würden ihr immer wieder Depressionen das Leben schwer machen: "Sie kommen aus dem Nichts und machen mich wirklich blind!"

Um einen klaren Kopf zu bekommen, setzt Alison auf jede Menge Sport. Sie trainiert sechsmal pro Woche und besucht Yoga-Kurse. "Es hilft letztendlich", sagte sie. Auch Gespräche mit ihrem Ehemann Dave Franco (34) würden ihr dabei helfen, die Depressionen los zu werden. Alison ist nicht die einzige in ihrer Familie, die eine psychische Erkrankung hat: Ihre Großmutter erkrankte an Schizophrenie.

