Sie fühlt sich rundum wohl in ihrer Haut! Vor wenigen Tagen sorgte Ann-Kathrin Götze (30) in einem Interview für die Überraschung schlechthin: Sie und ihr Mann Mario (27) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Und nicht nur das: Das Model ist bereits im siebten Monat. Der Babybauch wächst und wächst und Ann-Kathrins Körper verändert sich immer mehr, doch das ist für sie kein Problem – ganz im Gegenteil!

"Wenn ich auf der Waage stehe, bin ich jedes Mal überrascht, wie viel ich schon zugenommen habe, weil ich mich immer noch total wohlfühle in meinem Körper und damit hätte ich nicht gerechnet", plaudert die 30-Jährige im Interview mit Vogue aus. "Ich war nie dürr, eher schlank und sportlich, aber es ist schön, weil man sich sehr weiblich fühlt durch eine Schwangerschaft", erklärt sie weiter. Die Veränderungen seien vor allem aktuell im siebten Monat unheimlich spannend. Sie fange an, die Bewegungen ihres Babys bewusst zu spüren, und sei extrem begeistert, was der Körper schon jetzt alles leistet.

Abschließend gibt Ann-Kathrin außerdem preis, wie es ihr während der ersten Monate ging. "Bis jetzt lief meine Schwangerschaft sehr angenehm ab. Ich hatte die ersten drei Monate keine Übelkeit, lediglich Kreislaufprobleme und Müdigkeit", erzählt die Influencerin, die mittlerweile im Netz stolz ihre Babykugel präsentiert.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Model

Instagram / annkathringotze Mario und Ann-Kathrin Götze



