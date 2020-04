Charlotte Würdig (41) plaudert aus dem Liebes-Nähkästchen! Die Moderatorin ist wegen ihrer Trennung von Rapper Sido (39) gerade in aller Munde. Mitte März überraschte das einstige Paar seine Fans mit der Nachricht, dass ihre Beziehung nach acht Jahren zerbrochen sei. Jetzt hat Charlotte bei einem TV-Auftritt für weiteren Gesprächsstoff gesorgt: Sie berichtete von einer sexuellen Erfahrung mit einer anderen Frau!

Bei Ranking with the Stars stellen sich in jeder Sendung acht Prominente den kecken Fragen des Moderators Jochen Schropp (41). Dabei bewerten sie in einem persönlichen Ranking nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mitstreiter. Bei der Frage, welche Kandidaten bereits etwas mit dem gleichen Geschlecht gehabt hätten, meldete sich Charlotte unbefangen und meinte: "Da müssen wir doch kein Thema draus machen, oder? Also schon, weil es lustig ist. Das muss man doch mal ausprobieren", warf sie in den Raum.

Das ist nicht das erste pikante Detail, das in der Show bereits ans Licht gekommen ist. Neulich plauderte auch Natascha Ochsenknecht (55) bei "Ranking the Stars" frei von der Leber weg – die Designerin verriet über ihren Ex Umut Kekilli (36): "Er konnte nur drei gerade Sätze. Aber er war nicht schlecht im Bett. Er war nicht schlecht im Bett, das ist so!"

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig

SAT.1 / Willi Weber Charlotte Würdig, Jochen Schropp, Olivia Jones und Claudia Effenberg, April 2020

Friedrich,Jürgen/ActionPress Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli bei der Remus Lifestyle Night 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de