Was für eine Überraschung! Seit dem ersten April sind Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) offiziell keine Repräsentanten mehr für das britische Königshaus. Nach dem Megxit zog es die beiden kurzzeitig nach Kanada, eh sie vor Kurzem ihr neues Heim in Los Angeles bezogen haben. Seitdem ist es ziemlich ruhig um die zwei geworden – bis jetzt: Vor wenigen Tagen ließ sich Meghan das erste Mal wieder in einem Video-Chat blicken!

Sie kümmert sich eben immer noch um ihre Charity-Projekte in Großbritannien: Wie Daily Mail berichtet, hatte die 38-Jährige am Dienstag einen Video-Anruf mit der britischen Wohltätigkeitsorganisation Hubb Community Kitchen. In einem schlichten weißen T-Shirt und einem Zopf plauderte die Mama des kleinen Archie Harrisons über zukünftige Projekte.

Doch das ist nicht der einzige gute Zweck, für den sich Meghan und Harry aktuell einsetzen. Bereits über Ostern und am vergangenen Mittwoch hatten der 35-Jährige und die ehemalige Suits-Darstellerin ehrenamtlich Essen an Menschen mit gesundheitlichen Problemen verteilt. Dabei war das Herzogspaar mit Cappy undercover unterwegs gewesen.

