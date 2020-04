Ups, was war denn da mit Anastasia (20) los? In der letzten Germany's next Topmodel-Episode wurden die verbliebenen Kandidatinnen vor einer besonderen Aufgabe gestellt: Beim Entscheidungswalk sollten sie vor Heidi Klum (46) und Gastjurorin Chiara Ferragni (32) eine Rede über ein für sie wichtiges Thema halten. Während Nadine dabei den Krebstod ihrer guten Freundin offenbarte, sprach Larissa sich gegen Mobbing aus. Doch was wollte Anastasia mit ihrer Rede nur ausdrücken?

Ob die 20-Jährige die Blamage schon kommen sah? Bereits kurz vor ihrem Auftritt zeigte sie sich unsicher: "Ich habe noch nie eine Speech gehalten. Ich stehe dann da und fange irgendwie an, dann geht's los... Es wird witzig!" Trotz eines Spickzettels stammelte Anastasia bei ihrer Rede vor sich hin und lachte zwischendurch immer wieder. Erst sprach sie davon, früher der Klassenclown gewesen zu sein. Dann betonte sie, dass jeder Mensch einzigartig sei. "Auch heute sieht jeder anders aus. Ich sehe aus wie eine Tastatur, Maureen sieht aus wie eine Tasse – vielleicht, weil sie den Tee verschüttet hat?", meinte sie in Anspielung auf die Looks der Girls.

Viel anfangen konnte Heidi mit den Worten der Berlinerin nicht. "Du hast immer ein paar Stichworte gehabt, die auch zum Thema passen. Aber die Bespiele waren dann komplett verwirrend. Das ist superschwer für die Leute, das dann zu verstehen!", kritisierte die 46-Jährige die Modelanwärterin hinterher. Sie hielt die Rede für eine der schwächsten an diesem Abend. Und Anastasia? Sie wäre am liebsten im Erdboden versunken. "Ich war so verwirrt, das war so peinlich!", sagte sie anschließend im Interview. Wie hat euch ihre Rede gefallen? Stimmt ab!

Instagram / anastasia.gntm2020.official Model Anastasia Bori

Getty Images Heidi Klum im Februar 2020 in West Hollywood

Instagram / anastasia.gntm2020.official Anastasia, Model



