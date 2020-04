Carmen Kroll alias Carmushka und ihr Mann Niclas erwarten zum ersten Mal Nachwuchs. Leider konnte die werdende Mama ihre Schwangerschaft in den ersten Wochen gar nicht richtig genießen – der Grund: Sie hatte mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt an Kurzatmigkeit, Übelkeit, Magenschmerzen und einer Schwangerschaftsdepression. Doch ist diese problematische Zeit jetzt vorbei? Promiflash hat die Bloggerin ein Update gegeben.

Und Carmen kann ihre Fans dahingehend beruhigen: Sie hat die 18. Woche erreicht und seit knapp einem Monat kann sie ihre Umstände auch vollkommen entspannt genießen, wie sie Promiflash verriet: "Ungefähr seit der 14. Woche fing meine Schwangerschaft an, wirklich angenehm zu werden und meine anfänglichen Wehwehchen lösten sich langsam aber sicher in Luft auf." Sie hoffe nun, dass das auch so bleibt.

Mittlerweile ist in ihrer Körpermitte auch deutlich eine kleine Wölbung erkennbar. Erst vor wenigen Tagen postete die Web-Bekanntheit ein neues Babybauch-Pic, das beweist: Ihre "Knopfeline", wie sie ihre ungeborene Tochter liebevoll nennt, entwickelt sich prächtig.

Instagram / carmushka Niclas und Carmen Kroll

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Carmen Mercedes alias Carmushka, Bloggerin und Unternehmerin

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Star



