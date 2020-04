Jeden Donnerstag wird eine neue Folge von Germany's next Topmodel gezeigt. Im Fernsehen wirkt es so, als sei für das Material der jeweiligen Episode genau sieben Tage lang gedreht worden. Sieben Tage, in denen allem Anschein nach die wöchentlichen Challenges, Elimination-Walks und Foto-Shootings stattfinden. Aber stimmt das so eigentlich wirklich? Promiflash spricht mit GNTM-Expertin Theresia Fischer (28) darüber – und der Liebling der 14. Staffel klärt nun auf!

"Es wird immer so dargestellt, dass eine Woche auch eine Folge zeigt. Dem ist nicht immer so", gibt Theresia im Interview preis. Denn teilweise werde auch länger als sieben Tage für eine Episode gefilmt, manchmal ginge es aber auch schneller. Dabei sei eines klar: "Ein Bruchteil von dem, was gefilmt wird, wird überhaupt ausgestrahlt und auch nur die spannendsten und hochdramatischsten Sachen werden reingeschnitten."

Um solches Material zu bekommen, müsse die Produktion so viel filmen wie möglich. "Man weiß, man ist nicht zur Freude dort, sondern es ist ein Job und dieser Job bedeutet: Dreharbeiten rund um den Tag", betont Theresia. Auch, wenn man von einem Job nach Hause komme, könne es sein, dass das Fernsehteam noch weitere Dreharbeiten ansetze.

Chris Emil Janßen / ActionPress Theresia Fischer, Model

Getty Images Heidi Klum und Theresia Fischer beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2019

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer, Model



