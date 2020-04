Damit hätten die Kandidatinnen der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel wohl nicht gerechnet! Die Mädchen wissen eigentlich genau, dass in jeder Ausgabe der Show ein Nacktshooting ansteht. Das haben sie in diesem Jahr bereits zu Beginn der Sendung absolviert. Damals mussten die Teilnehmerinnen sich hüllenlos auf Pferden am Strand Costa Ricas in Szene setzen. Jetzt wurde bekannt: Die Girls sollen kommende Folge erneut nackt posieren!

Wenn die Kandidatinnen dachten, sie hätten die Herausforderung des textilfreien Shootings schon hinter sich, haben sie sich getäuscht. Für einen Charity-Kalender, dessen Erlös der amfAR – einer Stiftung für die AIDS-Forschung – zugutekommt, müssen die Mädchen erneut blankziehen. Lediglich mit Luftballons dürfen sie intime Bereiche bedecken. "Also, nackt zwischen Luftballons, das ist urkomisch. Du hast nur die Luftballons, um dich zu verstecken", erklärt Tamara im ProSieben-Teaser.

Bewertet werden die Nachwuchsmodels dabei natürlich von Heidi Klum (46). Doch für die Entscheidung am Ende der Episode stößt eine prominente Gastjurorin dazu. Keine Geringere als Blogger-Ikone Chiara Ferragni (32) beurteilt die Mädchen in der 12. Episode.

Sarah, Anastasia, Tamara und Maureen bei GNTM 2020

Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Star-Bloggerin Chiara Ferragni



