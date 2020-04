Seit Anfang des Jahres steht das Leben von Diana June kopf – um genau zu sein, seit dem 12. Januar. An diesem Tag durfte die Influencerin nämlich das erste Mal ihren Sohnemann in den Armen halten. Mittlerweile ist Adrian schon vier Monate alt und hält seine Mama hier und da mächtig auf Trab. Dass man in solchen Momenten als Mutter auch mal an seine Grenze gelangt, ist völlig normal – und kein Grund, sich zu schämen, wie Diana jetzt im Netz klarstellt.

"Dezent überfordert und gestresst. Solche Tage gibt es auch und es ist wichtig, zu wissen, dass man da nicht alleine ist", beginnt der Netz-Star seinen Post auf Instagram. Der Kleine ist offenbar aktuell etwas unruhig und das aus einem ganz bestimmten Grund. "Zu meinem großen Erstaunen hat bei uns das Zahnen angefangen. Die Kinderärztin war da und hat mir viel Glück gewünscht, da muss man halt durch. Alles wird gekaut, am liebsten mein Arm, wenn ich ihn gerade halte. Oder seine Faust findet er auch gut", bringt Diana ihre Community auf den neuesten Stand.

Dennoch geht die Brünette in ihrer neuen Rolle als Mama voll und ganz auf. "So eine wahre und starke Liebe wie zu seinem Kind kann man mit keiner anderen Liebe vergleichen. Das sind Emotionen, die ich vorher noch nie verspürt habe", schwärmte Diana in der Bildunterschrift eines älteren Beitrags.

