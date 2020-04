Fällt den beiden etwa schon die Decke auf den Kopf? Seit einigen Wochen herrscht auf der ganzen Welt der Ausnahmezustand. Aufgrund der aktuellen Lage sollen alle zu Hause bleiben – auch die Stars. Während sich manche mit TikTok-Clips oder Back-Sessions ablenken, posten andere wiederum lustige Bilder aus ihrem etwas verdrehten Alltag, so wie die Carpendales: Im Netz teilt Wayne (43) einen ziemlich witzigen Schnappschuss von sich und Ehefrau Annemarie (42)!

Via Instagram meldet sich der 43-Jährige bei seinen Fans mit einem lustigen Bild, auf dem seine Gattin ihm vergnügt einen Kuss auf die Wange drückt. "Tag 33 – läuft gut, echt!", betitelt er seinen Beitrag. Doch beim genauen Betrachten, dürfte einigen Fans das Schild, das der Moderator in der Hand hält, sofort ins Auge fallen. "Bitte holt mich hier raus!!!" steht darauf ironisch geschrieben. Aber keine Sorgen, noch hat sich Familie Carpendale ziemlich lieb!

Annemarie nimmt diesen nicht ganz so ernst gemeinten Post nämlich ebenfalls mit Humor. Sie kommentiert unter dem Bild: "Könntest Du bitte noch #nomakeup und #nohairdresser hinzufügen?" Was sagt ihr zu diesem lustigen Netz-Beitrag? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale, Moderator

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Gesicht

Instagram / annie_carpendale Wayne und Annemarie Carpendale



