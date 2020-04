Die Geschichte um Demi Lovato (27) und Selena Gomez (27) ist wohl noch lange nicht auserzählt! Nachdem die beiden Popsängerinnen vor einigen Jahren noch unzertrennlich waren, sorgte diese Aktion Ende 2018 für Aufregung: Demi war Selena auf Instagram entfolgt. Für die Fans ein klares Zeichen – die beiden haben sich zerstritten! Tatsächlich verkündete Demi erst vor wenigen Tagen, dass sie nicht mehr mit der Ex von Justin Bieber (26) befreundet sei. Und offenbar sind die zwei nicht gerade friedlich auseinander gegangen: Die Texanerin soll im Netz heftig gegen Selena ausgeteilt haben!

Das wollen die Fans der "Rare"-Interpretin nun herausgefunden haben. Bis vor Kurzem soll auf Instagram ein Account unter dem Namen traumaqueen4eve kursiert haben. Der Kanal sei von Hassbeiträgen gegen Selena übersät gewesen – sowie voller schwärmender Postings über Demi. Die Identität des Verwalters der Seite war bisher unbekannt. Doch jetzt soll ausgerechnet Demi höchstpersönlich auf dem Profil live gegangen sein und in dem Clip sogar ihr Gesicht gezeigt haben! "Ok, jetzt weiß ich, was los ist: Tatsächlich war es sie selbst, die auf diesem anonymen Account gegen Selena gehatet hat", ärgerte sich eine Userin auf Twitter und postete einen Screenshot dazu, der Demis Gesicht zeigt.

Bisher hat sich keine der beiden Promi-Damen zu dem Vorfall geäußert. Der Kanal ist jedoch inzwischen gelöscht worden. Selenas Fans sind sich sicher: "Demi fühlt sich ertappt", wie eine Nutzerin den oben genannten Twitter-Post kommentierte. Was denkt ihr: Ist da was dran? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Februar 2020

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato im April 2020

Anzeige

ANGELA WEISS/AFP via Getty Images Demi Lovato beim Super Bowl im Miami, 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de