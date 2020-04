Sie wird tatsächlich schon 41 Jahre alt! Dass Kourtney Kardashian (41) ihren Geburtstag mal so feiern würde, hätte sich der Keeping up with the Kardashians-Star wohl auch nicht ausgemalt. Noch im vergangenen Jahr war die Beauty gemütlich mit dem Rad an ihrem Ehrentag unterwegs gewesen – dieses Mal muss sich die dreifache Mutter aufgrund der aktuellen Lage ausschließlich mit virtuellen Geburtstagsgrüßen zufriedengeben, doch von diesen bekommt sie reichlich: Im Netz gratuliert ihre Familie Kourtney liebevoll zum Geburtstag!

Allen voran ihre kleine Schwester Khloe Kardashian (35)! Mit einer Reihe ziemlich heißer, lustiger und cooler Schnappschüsse feiert die 35-Jährige das Geburtstagskind auf Instagram. "Ich kann mir ein Leben ohne dich einfach nicht vorstellen oder will es mir einfach nicht vorstellen. Uns beide verbindet ein so starkes Band – was auch immer kommen mag, es wird nicht zerreißen. Du bist meine beste Freundin, eine der wenigen, auf die ich immer zählen kann", schreibt Khloe – genannt Koko – in liebevoll verfassten Zeilen.

Auch Mama Kris Jenner (64) lässt es sich nicht nehmen, ihrer Ältesten einen süßen Netz-Beitrag zu widmen. "Ich liebe deine unglaubliche Lebensfreude und die Art, wie du deine Kinder und uns alle um dich herum liebst. [...] Du bist eine erstaunliche Tochter, Schwester, Freundin und Mama – ich bin so gesegnet und dankbar, dass Gott mich als deine Mutter auserwählt hat", betitelt der Momager seinen Insta-Post. Halbschwester Kendall Jenner (24) hingegen setzt auf viele Bilder und Clips in ihrer Insta-Story zu denen sie schreibt: "Happy Birthday an meine Abenteuer-Freundin."

