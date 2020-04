Was für eine coole Reunion! Mit High School Musical wurden die Schauspieler um Zac Efron (32), Vanessa Hudgens (31) und Ashley Tisdale (34) über Nacht zu begehrten Stars. Mittlerweile zwölf Jahre ist es her, dass der dritte Teil der Teenie-Filmreihe über die Kinoleinwände flimmerte. Doch die Darsteller sind auch noch heute ziemlich gute Freunde, wie sie erst kürzlich wieder unter Beweis stellten: In einem coolen Netz-Clip tanzten Vanessa und Co. die kultige Tanz-Choreografie aus den Filmen nach!

Am Donnerstagabend kamen die Stars der "High School Musical"-Reihe in einem Livestream für The Disney Family Singalong zusammen und performten noch einmal ihren legendären Tanz zum Hit "We're All in This Together". Während Zac seine ehemaligen Kollegen vor dieser Web-Performance lediglich ankündigte, gaben die Gabriella-Darstellerin und BFF Ashley ihre Tanz- und Gesangskünste zum Besten.

Ebenso dabei: Lucas Grabeel (35), der Ryan Evans verkörperte oder Corbin Bleu (31), der Chad Danforth spielte. Aber auch neue Darsteller von der Disney+-Serie "High School Musical: The Musical: The Series" waren am Start, um noch einmal an die ganz alten Zeiten des beliebten Musical-Streifens zu erinnern.

Anzeige

Getty Images Corbin Bleu, Vanessa Hudgens, Zac Efron und Ashley Tisdale im Dezember 2005

Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Zac Efron und Vanessa Hudgens bei der Premier zu "High School Musical 3"

Anzeige

Getty Images Der Cast von "High School Musical: The Musical: The Series"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de