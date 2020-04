Erst vor Kurzem bekamen Fans von Sarah Connor (39) und Marc Terenzi (41) den ältesten Sohn der beiden zum ersten Mal zu Gesicht: Auf Social Media gratulierten die stolzen Eltern ihrem gar nicht mehr so kleinen Sprössling Tyler Terenzi zum 16. Geburtstag. Mit diesem seltenen Schnappschuss kam aber eine interessante Frage auf: Wem sieht der Teenager ähnlicher – Mutter Sarah oder Papa Marc?

Braune Haare, braune Augen und so cool posen wie Marc kann er auch schon: Tyler Terenzi (16) scheint rein optisch eher nach seinem Vater zu kommen. Das finden auch die Follower des 16-Jährigen, die seinen Instagram-Post folgendermaßen kommentierten: "Marc in jung" oder "OMG, krass wie sehr du deinem Vater ähnlich siehst" lauten nur einige Reaktionen auf die augenscheinliche Ähnlichkeit zwischen dem Sänger und seinem Sohn. Hundertprozentig einstimmig zeigten sich die Fans aber nicht. Einige fanden, dass Tyler auf dem Foto eher wie seine Mutter aussieht – und wieder andere gingen die ganze Sache unparteiisch an: "Du bist optisch die perfekte Mischung aus deiner Mami und deinem Papi."

Was meint ihr? Wem sieht Tyler am ehesten ähnlich? Ist er eine ideale Kombination aus den Vorzügen beider Elternteile? Kommt er nach Marc oder doch vielmehr nach Sarah? Stimmt ab!

Instagram / sarahconnor Tyler Terenzi mit Mama Sarah Connor

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi und Sohn Tyler

Instagram / t.terenzi Tyler Terenzi und Sarah Connor im Februar 2020



