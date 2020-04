Vanessa Bryant (37) hat vor wenigen Monaten den wohl schlimmsten Tag in ihrem Leben erleben müssen: Bei einem Helikopterabsturz sind ihr Ehemann Kobe (✝41) und ihre Tochter Gigi (✝13) ums Leben gekommen. Kein Tag vergeht, an dem die Familienmutter nicht an ihre Geliebten denken muss. So auch heute, dem 19. Hochzeitstag der Bryants: Zu diesem Anlass gedachte Vanessa ihres verstorbenen Ehemannes mit einem rührenden Beitrag!

Auf ihrer Instagram-Seite teilt die 37-Jährige zum 19. Ehe-Jubiläum einen emotionalen Beitrag. "Mein König, mein Herz, mein bester Freund. Alles Liebe zum 19. Hochzeitstag, Baby. Ich vermisse dich so sehr und wünschte, dass du mich in deinen Armen hältst. Ich liebe dich", schreibt die Beauty zu einem Schnappschuss aus früheren Tagen von sich und ihrem Kobe. Darauf kuschelt sich Vanessa an ihren Mann, der ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange gibt.

Wie schwer der Weg zur Normalität für die Vierfach-Mama ist, machte sie erst kürzlich in einem herzzerreißenden Insta-Beitrag deutlich. "Ich wünschte, ich könnte an diesen Morgen zurückkehren, jeden Tag. Das Leben ist wirklich nicht fair. Das ist einfach alles so sinnlos", versuchte sie ihre Gefühlslage in Worte zu fassen.

Getty Images Vanessa, Kobe, Natalia und Gianna Bryant

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant im November 2018

Getty Images Vanessa und Kobe Bryant nach einem NBA-Spiel im April 2016

