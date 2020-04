Denkt Sara Kulka (29) an weiteren Nachwuchs? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist bereits Mutter zweier Töchter: Matilda ist schon sechs Jahre alt, ihre kleine Schwester Annabell ist im November drei geworden. Aus ihren beiden Kindern macht Sara auch auf Social Media kein Geheimnis und gibt ihren Fans regelmäßig Updates aus ihrem Mama-Alltag. Jetzt enthüllte sie, wie es bei ihr mit einem weiteren Kinderwunsch aussieht!

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin ein Bild, auf dem sie ihre ältere Tochter im Arm hält. Darunter schilderte sie, dass Matilda sich zwar ein weiteres Geschwisterchen wünsche, aber Angst habe, dann keinen Platz mehr an Saras Seite zu finden. "Wenn das Baby kommt, schläft es natürlich in deinem Arm und in dem anderen Annabell, weil sie beide kleiner sind", erklärte die Sechsjährige ihrer Mutter. Diese sei daraufhin sprachlos gewesen: "Ich war zum Teil erschrocken über ihre Worte, andererseits aber auch so emotional berührt, da sie wahrscheinlich recht hat." Mit einem dritten Kind wolle sich die 29-Jährige deshalb noch etwas Zeit lassen.

Erst vor Kurzem verriet Sara ihrer Instagram-Community, wie turbulent es bei ihr vor der Geburt ihres ersten Kindes zuging. Sie habe sich viel zu viele Gedanken über alle möglichen Anschaffungen für ihre Tochter gemacht. Letztendlich erkannte sie jedoch: "Das meiste von dem, was ein Baby wirklich will, kann man eben nicht kaufen."

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka und ihre Tochter im März 2020

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im April 2020

Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de