Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Sara Kulka (29) ist glückliche Mama von zwei Töchtern: Matilda und Annabell sind ihr Leben. Daraus macht die Blondine auch kein Geheimnis: Ihre Social-Media-Kanäle sind voll von Fotos ihrer süßen Mädchen. Vor der Geburt ihres ersten Nachwuchses hatte die hübsche Blondine sich aber komplett verrückt gemacht – wie sie jetzt ihrer Community unter einem Erinnerungsfoto verraten hat.

Via Instagram teilte die 29-Jährige jetzt einen Schnappschuss von sich selbst mit einem schwangeren Bäuchlein. Ihre Brüste verdeckt sie auf dem Bild mit einem pinken Blumenstrauß. Ihr Oberkörper ist ansonsten nackt – nur einen Rock trägt die Beauty. "Omg, ich werde Mama und brauche noch so viel... ein Babybett, einen Laufstall [...] Ein perfekt eingerichtetes Kinderzimmer eben. Alles muss perfekt sein", erinnert Sara sich in der Bildunterschrift zurück. Denn genau diese Gedanken seien ihr in der Schwangerschaft von Matilda durch den Kopf gegangen. Sie habe ihr allen Luxus bieten wollen. Doch dabei habe die Influencerin nach einigen Wochen eine weise Erkenntnis gehabt: "Für sie war es Luxus, wenn ich für sie da war und sie liebte."

Zudem gab die Über-Mama ihren Fans noch einen Rat mit auf den Weg. "Das meiste von dem, was ein Baby wirklich will, kann man eben nicht kaufen." Sie habe ihren Kids allen Luxus geben wollen, den sie selbst als Kind nie erfahren habe. "Das alles war kein Luxus, für den sie Interesse hatte", verriet die Netz-Bloggerin über ihre Tochter Matilda.

