Sie packen in ihrer neuen Heimat mit an! Seit einigen Wochen dürfen Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) Los Angeles als ihr neues Zuhause bezeichnen. Nach den aufregenden vergangenen Wochen und dem vollzogenen Megxit kam es für das Paar allerdings nicht infrage, einfach mal auszuspannen und die Füße hochzulegen. Während der aktuellen weltweiten Krise wollten sie sich jetzt ganz besonders engagieren und verteilten gemeinsam Essen an Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Dabei wurden sie offenbar von Paparazzi abgelichtet.

Neue Aufnahmen zeigen, dass Harry und Meghan kein Problem damit haben, ordentlich zu schleppen. Zusammen fahren sie durch Los Angeles, um den Bürgern während der momentanen Gesundheitslage Einkäufe vorbeizubringen. Mit großen blauen Tüten ausgestattet, gehen sie von Tür zu Tür – natürlich kommt die Hygiene dabei nicht zu kurz. Sowohl die ehemalige Suits-Darstellerin als auch der Prinz tragen Mundschutz und Handschuhe, um niemanden zu gefährden.

Das Ganze wurde durch die gemeinnützige Organisation Project Angel Food geplant. Wie der Projektleiter Richard Ayoub gegenüber Entertainment Tonight berichtet, hatten Meghan und Harry am Ostersonntag und am vergangenen Mittwoch als freiwillige Helfer Essen ausgeliefert. "Sie meinten zu uns, dass sie gehört haben, dass unsere Fahrer überlastet sind und sie wollten aushelfen, um unsere Fahrer zu entlasten", verrät Richard.

P&P/Rachpoot/MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in Los Angeles, April 2020

P&P/Rachpoot/MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan in Los Angeles, April 2020

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

