Wie bitte?! Jennifer Aniston (51) nicht als Rachel Green in Friends oder die Drachenkönigin Daenerys Targaryen von einer anderen als Emilia Clarke (33) gespielt? Für viele Film- und Serienfans scheint diese Vorstellung schier unmöglich! Promiflash hat für euch die acht berühmtesten Rollen zusammengestellt, die fast von einem anderen Schauspieler oder einer anderen Schauspielerin hätten repräsentiert werden sollen – und einige Enthüllungen werden bestimmt für Überraschungen sorgen.

Courteney Cox als Rachel?

Ursprünglich hatte sich Courteney (55) gar nicht für die Figur der Monica Geller in "Friends" beworben, sondern wollte Rachel Green werden. Sie habe dann aber selbst erkannt, dass Freundin Jen besser für den Job geeignet ist und sie eher Monica spielen sollte. "Ich bin ihr sehr ähnlich... Ich bin nicht so sauber wie Monica, aber ich bin ordentlich. [...] Und ich bin nicht so ehrgeizig, obwohl einige Leute, wie mein Partner Johnny McDaid (43), das Gegenteil behaupten würden", erklärt Courteney im Podcast Off Camera With Sam Jones. Außerdem sprachen noch Jane Krakowski (51), Tiffani Thiessen (46) und Tea Leoni (54) für die Rolle der modeverrückten Rachel vor.

Rumer Willis als Serena van der Woodsen?

Wäre die reiche Serena von der Upper Eastside in Gossip Girl fast gar nicht blond, sondern dunkelhaarig geworden? Eigentlich wollte die Tochter von Bruce Willis (65) Rumer (31) die Rolle in "Gossip Girl" haben. Der Casting-Direktor wollte jedoch eine etwas unbekanntere Darstellerin und entschied sich lieber für Blake Lively (32). Weiterhin war auch zunächst Ashley Olsen (33) für die brünette Blair Waldorf vorgesehen.

Iwan Rheon als Jon Schnee?

Auch den Kommandeur der Nachtwache in Game of Thrones sollte erst ein anderer spielen, und zwar Iwan Rheon (34), der ab der dritten Staffel als Ramsay Bolton zu sehen war. In einem Interview mit The Telegraph erklärte er einmal, dass sich der Regisseur zwischen zwei Bewerbern entscheiden musste: Ihm und Kit Harington (33). Zum Glück erinnerte sich die Spielleitung jedoch ein paar Jahre später noch an Iwan, sodass dieser doch noch bei GoT mitspielen konnte.

Lucy Hale als Hannah Montana?

Wie wäre es gewesen, wenn nicht Miley Cyrus (27) Hannah Montana geworden wäre? Als sie 15 Jahre alt war, hatte sich nämlich auch Lucy Hale (30) für die Rolle der Perücke tragenden Sängerin beworben. Und zwar Jahre, bevor die TV-Serie überhaupt gedreht wurde. Mit Pretty Little Liars dürfte sie aber genauso zufrieden gewesen sein.

Elizabeth Olsen als Daenerys Targaryen?

Diesem Olsen-Twin wurde eine tragende Rolle in der beliebten Serie "Game of Thrones" verwehrt: Vor Emilia Clarke war zuerst Elizabeth (31) als die Mutter der Drachen im Gespräch. Bei ihrem Casting soll sie wohl nicht besonders überzeugend gewirkt haben, und auch sie selbst sagte einmal in einem Interview bei Live With Kelly and Ryan: "Es war schrecklich. Ich dachte: 'Das ist unangenehm für mich, ich bin mir sicher, dass es auch für sie peinlich ist, und niemand wird diese Erfahrung genießen.'"

Matt LeBlanc als Phil Dunphy?

In der Erfolgsserie Modern Family bringt Ty Burrell (52) alias Phil Dunphy regelmäßig die Fans zum Schmunzeln. Allerdings soll sich auch Matt LeBlanc (52) für die Rolle interessiert haben. Gegenüber USA Today verriet er auch den Grund für seine Absage: Er habe das Drehbuch gelesen und einfach gemerkt, dass er nicht der Richtige wäre. "Ich weiß, was ich kann und was nicht. Außerdem macht es mir viel zu viel Spaß auf der Couch zu liegen", witzelte Matt.

Matthew Broderick als Walter White?

Auch wenn der Mann von Sarah Jessica Parker (55) im Film "Eine Liebe für die Unendlichkeit" schon einmal einen Physiker gespielt hatte, lehnte er den Job für den Chemiker Walter White in Breaking Bad ab. Gerüchten zufolge soll dem Schauspieler und Regisseur die Walter-Figur einfach nicht mehr gefallen haben, nachdem er das Drehbuch gelesen hatte. Der Erfinder von "Breaking Bad" soll dann aber von Bryan Cranston (64) total begeistert gewesen sein.

Rob Lowe als Derek Shepherd?

Grey's Anatomy-Schnuckel Derek Sheperd – besser bekannt als McDreamy – bekam das Gesicht von Hollywood-Star Patrick Dempsey (54). Zuvor hatte aber auch Rob Lowe (56) Interesse an der Arzt-Serie gezeigt, der dann doch auf den Posten verzichtete. In dem Podcast WTF with Marc Maron gab Rob zu: "Ich habe die Rolle des McDreamy in 'Grey's Anatomy' abgelehnt. Das hat mich wahrscheinlich 70 Millionen Dollar gekostet."

