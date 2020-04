Schock-Nachricht von Janina El Arguioui (32)! Die einstige DSDS-Finalistin ist aktuell zum ersten Mal schwanger – sie und ihr Liebster erwarten Zwillinge. Dabei setzte die Sängerin auf eine künstliche Befruchtung. Ihr Babywunsch war vorher so groß, dass er sogar schon die Ehe der beiden belastete. Seitdem gibt Janina ihren Fans immer wieder Schwanger-Updates. Diese waren durchweg positiv, bis jetzt: Janina schockt mit einem Foto aus dem Krankenhaus.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Musikerin nun ein Selfie aus einem Hospital. "Heute Morgen hat Chris mich ins Krankenhaus gefahren, da ich leicht gestürzt bin. Beim Sturz selbst ist nichts passiert. Die Mädchen sind topfit", begann sie ihr Statement. Trotzdem wurde die werdende Mama genauestens durchgecheckt, dabei machten die Ärzte eine schlimme Entdeckung – Janinas Muttermund ist in der 24. Schwangerschaftswoche schon offen und bereit für die Geburt. "Das darf natürlich nicht passieren", erklärte sie weiter.

Das bedeutet für Janina, dass sie vorerst im Krankenhaus bleiben muss: "Die Ärzte tun alles in ihrer Macht stehende, um die Geburt so weit es geht rauszuzögern in der Hoffnung, dass die Mädchen noch eine gewisse Zeit in mir bleiben." Eine verfrühte Geburt würden die Zwillinge gegebenenfalls nicht überleben.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, DSDS-Finalistin

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, 2020 im Krankenhaus

Instagram / janina.elarguioui.official/ Janina El Arguioui in der 22. Schwangerschaftswoche



