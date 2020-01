Janina El Arguioui (32) hat Schmetterlinge im Bauch! Vor Kurzem erfüllte sich der größte Traum der einstigen DSDS-Kandidatin: Sie erwartet endlich Nachwuchs – und das sogar im Doppelpack! Seither hält sie ihre Community nur zu gerne über ihre Zwillings-Schwangerschaft auf dem Laufenden. Mittlerweile befindet sich Janina in der zwölften Woche und verrät jetzt: Sie spürt die zwei Babys schon eindeutig im Mutterleib!

Das erzählte sie nun in ihrem neuesten, überglücklichen Instagram-Posting. Zu einem Foto von sich, das sie umringt von zahlreichen Schmetterlingen zeigt, berichtete sie ihren Fans von ihrem momentanen Bauchgefühl: "Auch wenn alle mir sagen, in Woche 12 kannst du deine Babys noch nicht spüren, weiß ich, was in meinem Bauch/Unterleib gerade los ist." Zwar fühle sie die Körper der Zwillinge noch nicht, da sie gerade mal fünf Zentimeter groß seien, aber seit neuestem habe sie ein wahres Kribbeln im Bauch. "Ein leichtes Flattern. Ich spüre es, wenn ich ganz flach da liege, entspannt, ohne mich zu bewegen", verriet sie. Dies sei ein unglaubliches Gefühl für die Dunkelhaarige.

Ihr Liebster Chris habe daraufhin nach einer Erklärung für die Empfindungen seiner Frau gesucht – bei einer Ärztin und im Internet. "Fakt ist: Die Krümel haben in der elften und zwölften Woche richtig viel Platz zum Toben. Daher sind sie wahnsinnig aktiv, machen Sport von morgens bis abends und drehen sich durchgehend in kleinen Purzelbäumen", klärte sie über die Recherche-Ergebnisse auf. "Und das fühlt sich dann tatsächlich an, wie kleine Schmetterlinge im Bauch." Für Janina sei es ein wundervolles Gefühl, dass ihre Bauchbewohner sich auf diese Weise bemerkbar machten.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, ehemalige DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihr Mann Christian

Anzeige

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de