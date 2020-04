Eigentlich scheint Erich Klann (33) so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen – doch was gerade im Netz abgeht, geht dem Profitänzer zu weit. Aktuell rockt er gemeinsam mit Promi-Kandidatin Ilka Bessin (48) das Let's Dance-Parkett. Doch nicht jeder ist von den Performances begeistert. Einige Kritiker können nicht nachvollziehen, warum die Komikerin Woche für Woche weiterkommt – werden in den sozialen Medien sogar richtig ausfallend und beleidigend. Zu viel für ihren Trainer Erich, der jetzt ein Machtwort spricht.

"Ich frage euch: Ist 'Let's Dance' nicht eine Tanz-SHOW und kein Tanzturnier? Warum sollten immer nur die Besten weiterkommen, wenn bei uns sowohl die Jury als auch das Publikum 50/50 der Gesamtwertung ausmachen", beginnt der 33-Jährige seinen emotionalen Post auf Instagram. Er wolle niemanden für seine Meinung kritisieren, es sei nur wichtig, zu verstehen, dass die Sendung auch durch Emotionen lebt. "An alle, die dieses Prinzip nicht verstanden haben... wir geben uns die gleiche Mühe wie alle anderen auch! Nur eben auf unserer 'individuellen Tanzfläche'", hält Erich weiter fest und appelliert an die User, nicht immer gleich beleidigend zu werden.

Für seinen ehrlichen Beitrag bekommt der Tänzer jede Menge Zuspruch – so auch von seiner Verlobten Oana Nechiti (32). "Die Tatsache, dass ihr uns jeden Freitag rettet, sollte man schätzen und generell weniger auf euren Seiten meckern, weil ihr könnt alle nichts für verschiedene Bewertungen oder Entscheidungen", schreibt sie und wird dabei auch von Profi Kathrin Menzinger (31) unterstützt: "So wahr! Ihr seid unglaublich. Liebe es, euch tanzen zu sehen."

Anzeige

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020

Anzeige

Instagram / erichklann Ilka Bessin und "Let's Dance"-Profi Erich Klann

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de