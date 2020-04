Ilka Bessins (48) Reise bei Let's Dance ist keine leichte! Bis jetzt hält die Komikerin sich wacker in der beliebten Tanz-Show. Dabei war sie sich schon am Anfang sicher: Es wird knallhart! Und das nicht nur wegen der scharfen Zunge von Juror Joachim Llambi (55), sondern vor allem wegen der Zuschauer. Die 48-Jährige befürchtete, als "dicke Frau" einige Kommentare abzubekommen. Tatsächlich melden sich im Netz immer wieder Hater und Ilka gibt nun zu: Sie habe bereits ans Aufgeben gedacht!

"'Let's Dance' kann man mir ja nicht verderben, weil ich das eine ganz tolle Show finde – trotzdem habe ich manchmal den Gedanken: Schmeißte jetzt hin?", erzählte die ehemalige Cindy aus Marzahn in der vergangenen Sendung. "Ich werd' natürlich auch beschimpft, ganz derbe auch im Internet." Und das gehe nicht spurlos an Ilka vorbei. "Das verletzt mich natürlich auch und da ist man schon am Überlegen: 'Wisst ihr wat? Leute, ganz ehrlich, ich tanze zu Hause und dann ist das jut." Doch am Ende betonte der Schützling von Profi-Tänzer Erich Klann (33): "Aber das machen wir natürlich nicht. Ich bin nicht hier, um irgendwie aufzugeben oder hinzuschmeißen."

Und Ilkas Kampfgeist hat sich gelohnt! "Diese Angst, die du hattest, habe ich hier nicht mehr gesehen", lobte Motsi Mabuse (39) ihre heiße Tango-Performance am Freitag. "Du hast wirklich Gas gegeben! Weiter so!", freute sich auch Jorge Gonzalez (52). Insgesamt staubte sie 16 Jurypunkte ab und kam am Ende auch eine Runde weiter.

