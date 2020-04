Kim Kardashian (39) gibt Einblicke in ihre Teenagerzeit! Sie postete kürzlich ein Throwback-Pic im Netz, genauer gesagt: Ein Schulfoto aus der siebten Klasse. Ein Detail auf dem Schnappschusses fiel den Fans besonders positiv auf – die Haarfarbe der heutigen Reality-TV-Queen. Die dunkle Mähne von Teeny-Kim zeigt helle Strähnen, die den Blitz der Kamera in einem helleren Braunton reflektieren. Bei der enormen Begeisterung der Follower sah sich ihre Schwester Kourtney Kardashian (41) schließlich veranlasst, das Beauty-Geheimnis um die Leuchtsträhnen zu lüften...

Denn an den Tag an dem das Bild entstand, kann sich Kourtney noch genau erinnern. Und die Details möchte sie Kims Followern bei Instagram nicht länger vorenthalten: "Du hast dir Bleichcreme in die Hände gemacht und bist damit am Tag zuvor durch deine Haare gefahren – so hast du die schönen, orangenen Strähnen bekommen." Also doch nachgeholfen! Und nicht, wie es die Community mit Kommentaren wie "Dieses Mädchen sieht noch so schön natürlich aus" vermutet hatte.

Ob Kims Haare wirklich orangefarben waren, werden ihre Fans wohl nie erfahren. Der Kommentar ihrer Schwester zeigt aber, dass die heute millionenschwere Unternehmerin schon immer ungewöhnliche Wege gefunden hat, um sich optisch abzuheben.

