So gut verstehen sich Oana Nechiti (32) und Kathrin Menzinger (31). Die Frau von Erich Klann (33) und die Blondine kennen sich schon etliche Jahre. Bei Let's Dance standen die beiden einige Zeit gemeinsam auf dem Parkett, bis Oana 2018 aus der Show ausstieg. Heute Abend schwingen die beiden in Llambis Tanzduell wieder gemeinsam das Tanzbein, sie reisen in den Senegal und müssen dort zusammen einen Volkstanz lernen. Aus diesem Anlass richtet die 32-Jährige rührende Worte an ihre Kollegin.

Auf Instagram postete die gebürtige Rumänin ein Bild der beiden. Auf dem Selfie machen Oana und Kathrin einen Kussmund in die Kamera. "Du und ich. Wir sind nicht immer einer Meinung, verschiedener geht's kaum, aber genau das macht ein starkes Team aus", schrieb sie zu dem Posting. Sie liebe Kathrin vor allem für ihre Authentizität, da sie keine Angst davor habe, ihre Meinung zu sagen. Trotz ihrer unterschiedlichen Wesen würden sich die Tänzerinnen immer mit Respekt behandeln. "Ich liebe dich, du bist ein großartiger Mensch."

Auch Kathrin findet auf ihrem Social-Media-Profil nur liebevolle Worte für Oana. "Diese Frau ist eine der größten Inspirationen, seit dem Tag, an dem wir uns getroffen haben", kommentierte sie eine Aufnahme, auf der die Frauen herzlich lachen. Sie schätze vor allem, dass die Beauty sich immer treu bleibe und sich um das kümmere, was im Leben wichtig sei.

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti im April 2020

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menziger, Profitänzerin bei "Let's Dance"

Instagram / kathrin_menzinger Die Tänzerinnen Kathrin Menzinger und Oana Nechiti



