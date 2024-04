Show sieben: Welches "Let's Dance"-Paar ist euer Favorit?

Allmählich lichten sich die Reihen! Während am vergangenen Freitag kein Let's Dance-Paar die Tanzfläche räumen musste, trifft es heute gleich zwei Promis mit ihren Profis. Die neun Duos müssen in ihrer eingeübten Choreografie sowie im berühmten Discofox-Marathon alles geben. Wem drückt ihr aktuell die Daumen? Mark Keller (58) konnte sich in der vergangenen Show den Bonuspunkt sichern und darf heute wieder zusammen mit Kathrin Menzinger (35) die Tanzfläche unsicher machen. Lulu Lewe und Massimo Sinató (43) hätte der Rauswurf dagegen bereits getroffen, wenn die Abstimmung gezählt hätte. Werdet ihr für die beiden heute die Telefonhörer glühen lassen?

Auch für Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) ist es bereits das ein oder andere Mal ganz schön eng geworden. Ob sich auch Ann-Kathrin Bendixen zusammen mit Valentin Lusin (37) noch eine Runde weiter tanzen kann? Die Influencerin war sich bereits sicher, dass für sie das letzte Stündlein geschlagen hat. Vielleicht drückt ihr aber auch Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) die Daumen – immerhin verkündete der Profi erst vor wenigen Tagen, zum zweiten Mal Papa zu werden! Detlef D! Soost (53) ist nach dem Partnertausch endlich wieder mit seiner Ekaterina Leonova (36) vereint und wird mit ihr gemeinsam heute mit einer Rumba mächtig einheizen – genau wie Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36)! Ebenfalls um den Titel Dancing Star 2024 kämpft noch Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33) sowie Tony Bauer (28) mit Anastasia Stan.

Dass Mark den Bonus holte und Lulu die Show hätte verlassen müssen, traf bei den Zuschauern auf ziemlich viel Unverständnis. "Mark hat gewonnen, weil er heute mit Ekat getanzt hat, nicht, weil es Mark Keller ist" und "Lulu wäre raus gewesen und Mark Keller gewinnt den Bonuspunkt... kannste dir nicht ausdenken", kommentierten die User die Entscheidungen des Abends auf X.

Getty Images Ekaterina Leonova, Mark Keller und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Getty Images Alexandru Ionel und Sophia Thiel bei "Let's Dance"

Wer ist euer Favorit? Tony Bauer und Anastasia Stan Sophia Thiel und Alexandru Ionel Biyon Kattilathu und Marta Arndt Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova Lulu Lewe und Massimo Sinató Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov Mark Keller und Kathrin Menzinger Gabriel Kelly und Malika Dzumaev Ergebnis anzeigen



