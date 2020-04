Puh, diese Show ist auch für Profitänzer offenbar kein Zuckerschlecken! Heute steht für Oana Nechiti (32) und Kathrin Menzinger (31) eine ganz besondere Herausforderung auf dem Programm: Sie treten bei "Llambis Tanzduell" gegeneinander an. Im Senegal müssen sie in nur wenigen Tagen bei extremen Temperaturen einen Volkstanz lernen – und während des Trainings stößt vor allem die ehrgeizige Oana an ihre Grenzen.

Die DSDS-Jurorin steht im Gegensatz zu Kathrin nicht mehr so häufig auf dem Tanzparkett. Dass ihr das zum Nachteil werden könnte, stellt die 32-Jährige gleich zu Beginn des Abenteuers fest: "Also das wird auf jeden Fall kein leichtes Spiel, das weiß ich jetzt schon. Ich muss mich mental darauf vorbereiten, dass es für mich körperlich eine Herausforderung sein wird, vor allem mit Kathrin." Tatsächlich ist Oana das stundenlange Training nicht mehr gewöhnt – sie denkt sogar kurz darüber nach, aufzuhören. "Meine Schwierigkeit ist jetzt ein bisschen die Fitness. Wenn du fünf Stunden lang Knie hoch, Knie hoch und springen musst, merk ich schon, dass ich an meine Grenzen komme", erklärt sie weiter.

Tja, allerdings wer nun glaubt, dass Sportskanone Kathrin das Ganze einfach easy wegsteckt, der irrt sich. Selbst für die Powerfrau ist das Training in der Wüste ein ganz neues Level. "Mir ist es durch die Hitze extrem schwergefallen, mich zu konzentrieren", verrät die Blondine.

