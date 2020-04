Nathalie Bleicher-Woth (23) kennen viele als Kim aus Berlin - Tag & Nacht. In der Serie sieht sie immer blendend aus und verdreht den Männern mit ihren heißen Looks den Kopf. Auch in ihrem privaten Alltag investiert die Laiendarstellerin sehr viel Zeit in ihr äußeres Erscheinungsbild. Im Promiflash-Interview hat die 23-Jährige verraten, wie sie es schafft, sogar ungeschminkt "geschminkt" zu sein.

Wenn es beim "Berlin - Tag & Nacht"-Dreh mal schnell gehen muss, hat Nathalie einen einfachen Trick: "Also, ich habe tatsächlich so einen 'Ungeschminkt'-Make-up-Look, wo ich dann so ein bisschen Schminke und Creme draufmache und Highlighter." Von Letzterem schwärmte die Berlinerin gegenüber Promiflash in den höchsten Tönen. Komplett ungeschminkt verlasse sie eher selten das Haus – wenn überhaupt, dann nur zum Einkaufen. "Aber das mag ich nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Also, ich mag Make-up schon sehr", betonte die Influencerin. Inspiration habe sie sich in ihrer Jugend häufig in Beauty-Tutorials auf YouTube geholt.

Wegen ihres starken Make-ups auf Fotos hagelt es für die Beauty-Enthusiastin in den sozialen Netzwerken auch eine Menge Kritik. Einige User halten Nathalie für unnatürlich. "Ich lass das gar nicht an mich ran. Das sind ja meistens Leute, die mich gar nicht kennen und wenn das deren Meinung ist, dann ja, so what, dann ist das halt deren Meinung", äußerte sich Nathalie zu ihren Kritikern. Sich einer Beauty-OP zu unterziehen oder sich zu schminken, sei jedem selbst überlassen.

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, bekannt aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / _nathalie_bw_ Nathalie Bleicher-Woth, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

Instagram / Nathalie Bleicher-Woth Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin



