Zwei Powerfrauen, ein Tanz und extreme Hitze – das fasst die heutige Folge von "Llambis Tanzduell" wohl am besten zusammen. Im Senegal stellten sich Kathrin Menzinger (31) und Oana Nechiti (32) der Herausforderung und lernten innerhalb weniger Tage einen für sie völlig neuen Volkstanz. Vor allem Oana kam während des Trainings immer wieder an ihre Grenzen – konnte sie sich am Ende gegen Sportskanone Kathrin durchsetzen?

Die Antwort lautet tatsächlich: Ja! Nachdem die Frauen ihre Performances am Ende vor einem einheimischen Publikum präsentierten, trafen der Coach vor Ort und Joachim Llambi (55) gemeinsam die Entscheidung. Während die Crew im Senegal ganz klar Oana vorne sah, fiel Llambi die Entscheidung hingegen gar nicht so leicht. "Es war sehr schwer für mich, ihr seid sehr unterschiedlich gewesen", hielt er in seiner Bewertung fest. Während Oana etwas genauer getanzt hat, war Kathrin laut dem Experten offener und lebensfroher – trotzdem konnte sich die DSDS-Jurorin gegen ihre Freundin durchsetzen und entschied das Duell für sich.

"Ich bin überwältigt gerade, wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Aber umso schöner, dass es passiert ist, und ich bin einfach stolz", freute sich die 32-Jährige, die sogar kurzzeitig darüber nachgedacht hatte, das Handtuch zu werfen.

Alle Episoden von "Llambis Tanzduell" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Oana Nechiti und Kathrin Menzinger bei "Llambis Tanzduell"

Anzeige

TVNOW Oana Nechiti bei "Llambis Tanzduell"

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Kathrin Menziger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de