Die aktuelle Situation ist für viele momentan nicht leicht – und auch Hollywood-Stars und internationale Promis kommen teilweise an ihre Grenzen. Eine von ihnen ist Hilaria Baldwin (36). Eigentlich hat die Frau von Schauspieler Alec Baldwin (62) allen Grund zur Freude: Sie ist wieder schwanger. Doch sie hat bereits vier Kids, denen sie ebenfalls gerecht werden muss und die vor allem jetzt besonders viel Aufmerksamkeit brauchen. Und das kann auch eine Power-Mom wie Hilaria mal ins Schwitzen bringen.

Kindergärten und Schulen sind auch in den USA aktuell zu – vier Kids zu Hause zu beschäftigen und drei davon sogar zu unterrichten, stellt sich nun für die 36-Jährige als kleine Herausforderung heraus. "Es ist wirklich schwierig", gesteht sie im Interview mit People: Sie habe drei verschiedene Lehrpläne fürs Homeschooling bekommen, in die sie sich selbst ja erst einmal einfuchsen muss. Dafür schlage sie sich sogar die eine oder andere Nacht um die Ohren. "Du bekommst einen Lehrplan von anderen Leuten, also versuchst du, etwas zu lehren, das dir jemand anderes sagt. Ich versuche, das zu verstehen, und fand es herausfordernd. Aber wir finden es heraus", gibt sich Hilaria dennoch zuversichtlich.

Immerhin bringt das Ganze auch etwas Positives mit sich. Dadurch dass gerade Events, Filmpremieren und größere Dreharbeiten auf Eis liegen, kann die Vierfach-Mama mehr Zeit mit ihrem Mann Alec verbringen. Und der unterstützt seine schwangere Gattin sogar tatkräftig im Haushalt. "Mein Mann hat angefangen zu kochen und es war wirklich gut", verrät Hilaria abschließend.

