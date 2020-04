Wäre Diogo Almeida etwa der bessere Partner für Pia Peukmann? Aktuell stellt die Blondine zusammen mit ihrem Freund Calvin Kleinen die gemeinsame Beziehung in der Fremdflirtsendung Temptation Island auf die Probe. Nachdem die 30-Jährige gesehen hat, wie locker ihr Muskelmann vor allem mit Single-Dame Jacqueline Siemsen flirtet, nahm auch sie keine Rücksicht – und bandelte mit Solo-Mann Diogo an. Passt der Kölner Tätowierer am Ende etwa besser zu Pia als Calvin? Promiflash hakt beim Frauenversteher der Staffel Eugen Lopez nach!

Kaum ein Single-Mann fühlt den vergebenen Kandidatinnen Pia, Hanna Annika, Michelle Daniaux oder Siria Campanozzi in der aktuellen Season so auf den Zahn, wie Eugen. Weil er auch seinen Kumpel Dio in- und auswendig kennt, kann er bestens einschätzen, ob sein Künstlerfreund und die Kosmetikerin ein gutes Paar abgeben würden. "Der Diogo ist nicht so aufgedreht. Der ist eine ruhige, coole Person. Der ist bodenständig, steht mit beiden Beinen im Leben, ist unabhängig, verdient gutes Geld, weiß, was er will. Der ist einfach reifer vom Kopf her, als der Calvin. Der Calvin ist ein verspielter Junge, der seine Griffel überall ausfährt. Das ist nicht böse gegen Calvin gemeint", erklärte der Fitness-Fan im Gespräch mit Promiflash.

Für Eugen ist klar: Pia braucht einen richtigen Mann – und den könnte sie in Diogo tatsächlich finden! "Deswegen glaube ich, passt das besser zu Pia, weil sie ja schon älter ist. Ich denke, sie braucht keinen Jungen neben sich", schloss er ab. Doch sieht das die Alsdorferin genauso? Das erfahren die Fans kommenden Dienstag, wenn "Temptation Island" ab 22:15 Uhr mit einer Doppelfolge an den Start geht!

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Pia Peukmann und Diogo Almeida

Eugen Lopez, Fitness-Model

Calvin und Pia, Kandidaten bei "Temptation Island" 2020

