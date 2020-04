Mit First Dates Hotel geht heute eine neue Sendung an den Start, die schnell verspricht, nicht nur romantisch, sondern auch spannend zu werden. Statt zu einem Essen in seinem Kölner Restaurant bei First Dates - Ein Tisch für zwei lädt Profi-Koch Roland Trettl (48) Singles, die sich verlieben wollen, nun zu einem im besten Fall mehrere Tage andauernden Date in einem schicken Boutique-Hotel in Frankreich ein. Für zwei Teilnehmer hält die Sendung eine ganz schön unerwartete Begegnung bereit – wie die wohl ausgeht?

Die Teilnehmer Olga und Arthur wollen in der Datingshow im besten Fall jeweils neue Partner finden. Mit den Kandidaten Jürgen und Janine bekommen sie dazu auch die Chance. Das Besondere: Olga und Arthur lernten sich bereits bei "First Dates - Ein Tisch für zwei" kennen, verliebten sich dort ineinander und waren sogar eine Zeit lang ein Paar. Bei "First Dates Hotel" treffen die Ex-Partner nun völlig überraschend wieder aufeinander.

Zwar nehmen sowohl Olga als auch Arthur die Dates mit den neu für sie ausgesuchten Teilnehmern wahr, die Gedanken aneinander können sie aber nicht abstellen. Arthur möchte keine zweite Verabredung mit Janine – er fragt sich stattdessen vielmehr, ob Olga noch Gefühle für ihn hat. Ob es der Unternehmerin ihrerseits genauso geht, sieht man erst in der kommenden Folge. Allerdings betonte sie schon zu Beginn der heutigen Episode: "Als ich Arthur sah, fingen meine Hände an zu zittern."

TV NOW Olga, Teilnehmerin bei "First Dates Hotel"

TV NOW Arthur und Janine bei "First Dates Hotel" 2020

TV NOW Olga und Jürgen, Singles bei "First Dates Hotel"



