Sophia Vegas' (32) Tochter möchte keine Sekunde ohne ihre Mami sein! Seit einem Jahr ist die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin im Mutter-Glück. Im Netz hält die Beauty seitdem ihre Fans über spannende Erlebnisse aus ihrem Leben auf dem Laufenden – so auch aktuell. Denn Sophia und ihr Mann Daniel Charlier befinden sich mitten im Umzug in ein neues Haus. Und als wäre diese Situation nicht schon turbulent genug, hält auch Amanda (1) ihre Eltern ziemlich auf Trab...

Auf ihrem neuen Instagram-Bild hat Sophia ihre Haare nur notdürftig zusammengebunden, während die kleine Amanda sich an ihren Hals krallt. "So sieht es aus, wenn Mami im Umzugsstress ist und Töchterchen wie ein Klammeräffchen an Mami klebt", scherzte die 32-Jährige unter dem Schnappschuss und erklärte ihren Followern: "Unser kleiner Engel wollte nicht eine Sekunde neben mir sitzen."

Erst vor wenigen Tagen ist die Familie in ihr neues Reich gezogen. Dass die Einjährige momentan sehr anhänglich ist, überrascht Sophia deshalb nicht. "Sie brauchte etwas Zeit, um sich an das neue Haus zu gewöhnen", schätzte die Blondine.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter in Beverly Hills

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda, April 2020



