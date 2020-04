Endlich gibt es positive Rückmeldungen für Ilka Bessin (48)! Schon seit einigen Wochen schwingt der Comedy-Star mit Partner Erich Klann (33) bei Let's Dance das Tanzbein. Viel Lob seitens der Jury konnte die Blondine bisher allerdings nicht einheimsen. Vor allem Joachim Llambi (55) übte immer wieder knallharte Kritik an ihr aus. Ihre Performance am vergangenen Freitag kam nun allerdings ziemlich gut an. Ein Kompliment ging Ilka dabei ganz besonders nahe.

Profitänzer Erich sorgte dafür, dass die Augen der Komikerin nach der Show einfach nicht trocken blieben. "Er hat gesagt: 'Das war dein bester Tanz.' Da war ich hinter der Bühne am Schluchzen", gibt die 48-Jährige im Gespräch mit RTL zu. So viele nette Worte zu hören, sei für sie etwas ganz Besonderes. Denn nicht nur während ihrer Teilnahme an der Sendung, sondern auch in ihrer Vergangenheit sei die Cindy aus Marzahn (48)-Darstellerin an Lob nicht gewöhnt: "Es ist immer schwierig, wenn man wenig Komplimente in seinem Leben bekommen hat, dann mit Komplimenten umzugehen."

Diese selbst zu verteilen, scheint Ilka dafür umso leichter zu fallen. In dem Interview schwärmt sie von ihrem Trainer: "Ich danke ihm einfach für seine Hartnäckigkeit, dass er wirklich dranbleibt. Manch einer hätte vielleicht schon aufgegeben und gesagt: 'Ich habe keinen Bock mehr.'"

Getty Images Joachim Llambi in der zehnten "Let's Dance"-Show

Thomas Burg/ ActionPress Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance"

Getty Images Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020



