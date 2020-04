Langsam kehrt die Normalität ein: Claudia Obert (58) steht ab sofort wieder hinter dem Tresen ihrer Boutique. Die 58-Jährige ist dank ihres Auftritts bei Promis unter Palmen bekannt wie ein bunter Hund, besonders für ihren Hang zu alkoholischen Getränken. Jetzt hat die Hamburgerin aber wieder andere Prioritäten: Sie widmet sich voller Freude wieder ihrem Mode-Geschäft. Ganz unbeschwert geht die Brünette diesen Neustart aber nicht an.

"Es wird 'ne Nummer, die nicht so leicht ist", offenbarte Claudia nun gegenüber RTL. Für ihre Zweifel hat die Luxus-Lady auch gleich eine Begründung parat: "Ich hatte so gut gespart für meine Altersvorsorge – und das schmilzt jetzt wie Butter in der Sonne." Sie ist überzeugt: "Alt werden darf ich nicht." Trotzdem will die Unternehmerin sich anscheinend nicht von ihrer Angst beherrschen lassen. Mit einem flotten Spruch versucht sie sich von ihren Sorgen abzulenken: "Wenn keiner mehr zum Kaufen kommt, machen wir ein Museum auf!"

Zu ihrer Wiederöffnung kam auch ein prominenter Gast: Jenny Elvers (47). Die Schauspielerin wolle Claudia bei ihrem Neustart unterstützten. Gleichzeitig freue sich die 47-Jährige über die kleine Ablenkung.

Getty Images Claudia Obert im Juli 2019 in Berlin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, "Promis unter Palmen"-Kandidatin

Getty Images Jenny Elvers bei Fashion Week in Berlin 2017



