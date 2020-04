Das hat sie so nicht erwartet. Kurz nachdem sich Miley Cyrus (27) von Liam Hemsworth (30) trennte, datete sie für eine kurze Zeit Kaitlynn Carter (31). Doch nach einem Monat war bereits wieder Schluss zwischen der Sängerin und der Bloggerin. Angeblich sei der 27-Jährigen die Beziehung zu schnell zu ernst geworden. Wie Kaitlynn nun verrät, habe sich ihr Leben nach der Romanze stark verändert.

Mit Whitney Port (35) sprach sie nun in einem Live-Video auf Instagram über die kurze Romanze. Sie dachte, ihr Leben würde wieder so sein, wie es vorher war, als sie noch alleine war. "Ich hätte nicht gedacht, dass sich dann noch irgendjemand für die Beziehung interessiert", verriet sie. Doch die Presse habe angefangen, Geschichten zu spinnen, die nicht der Wahrheit entsprachen. Für Kaitlynn sei das ein Punkt gewesen, an dem sie wachgerüttelt wurde. Von da an achtete sie wieder mehr darauf, wie sie in der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Dennoch hat Kaitlynn schon einmal betont, dass ihr die Beziehung zu Miley viel bedeutet hat. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt dazu in der Lage wäre, eine Frau jemals so zu lieben, wie ich sie geliebt habe", gestand sie nach der Trennung.

Jackson Lee / SplashNews.com Kaitlynn Carter und Miley Cyrus in New York City

Instagram / kaitlynn Miley Cyrus und Kaitlynn Carter in Italien

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus



