Für ihr Verhalten in der vergangenen Germany's next Topmodel-Episode kassierte Jacky erstmals Kritik. Die Pferdeliebhaberin durfte gemeinsam mit Mitstreiterin Tamara die amfAR Gala in New York besuchen. Die Rothaarige hinterließ dabei einen deutlich besseren Eindruck als die Blondine. Ob das womöglich an Tamaras Ausdrucksweise lag? Jacky beschrieb die Wortwahl ihrer Kollegin gegenüber Heidi Klum (46) unter anderem als primitiv und betonte, im Gegensatz zu ihr keine Fäkalsprache zu benutzen. Das kam bei den Zuschauern der Show gar nicht gut an. Jetzt rechtfertigt sich Jacky öffentlich!

Zwar könnten Tamara und sie nicht unterschiedlicher sein, trotzdem sei ihre Kollegin ihr total ans Herz gewachsen, erklärt die Schönheit auf Instagram. Im TV sei es so rübergekommen, als sei Jacky ihrer Konkurrentin in den Rücken gefallen, aber: "Wegen der begrenzten Sendezeit konnten nur Ausschnitte unseres langen und eigentlich sehr schönen Gesprächs mit Heidi gezeigt werden." Es sei nicht Jackys Absicht gewesen, sich besser darzustellen als Tamara. Sie sei von Heidi nach den Unterschieden zwischen ihr und ihrer Mitstreiterin gefragt worden und habe darauf normal geantwortet.

"Ich gebe zu: Meine Worte 'primitiv' und 'Fäkalsprache' waren etwas ungünstig gewählt, aber ich bin auch nur ein Mensch und mache Fehler", räumt Jacky im Netz ein. Sie habe damit nicht sagen wollen, dass an Tamaras Ausdrucksweise etwas Schlechtes sei, und finde die Wienerin perfekt, so wie sie ist.

