Was für eine große Ehre für Tamara Rebecca und Jacky! In der heutigen Folge von Germany's next Topmodel konnten die zwei Mädels Model-Mama Heidi Klum (46) beim Shooting am meisten überzeugen. Als Belohnung hatte die 46-Jährige eine ganz besondere Überraschung für die Girls im Gepäck: Sie durften Heidi zur amfAR-Gala begleiten. In New York angekommen, sorgte allerdings Kandidatin Tamara für schlechte Stimmung.

Wie in den Jahren zuvor wurden die Nachwuchsmodels im Vorfeld von angesagten Stylisten und Designern ordentlich herausgeputzt. Doch Tamara gefiel vor allem die Klamottenauswahl eher weniger – auch die Schuhe schienen einfach nicht ihr Ding zu sein. Heidi bekam von der Motzerei ihres Schützlings natürlich Wind und stellte klar, dass sich ein Model so nicht zu verhalten hat. Ob Tamara ihren Ärger über ihr Outfit runterschlucken und auf dem roten Teppich trotzdem eine gute Figur machen konnte?

Die Antwort lautet: Ja! Die Blondine war plötzlich wie ausgewechselt und extrem schüchtern. Obwohl zahlreiche internationale Stars vor Ort waren, traute sie sich nicht, auf sie zuzugehen und zum Beispiel ein Selfie mit ihnen zu machen. "Ich hab mich da auch manchmal zugestellt, aber oftmals war es mir unangenehm", erzählte sie im Nachhinein im Interview: "Ich trau mich, Leute anzusprechen, aber ich hab einfach nicht den richtigen Moment gefunden. Aber man sieht sich immer zweimal im Leben."

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara, GNTM-Kandidatin 2020

Instagram / tamara.gntm2020.official Tamara Rebecca im März 2020

Instagram / carina Carina Zavline, Tamara und Jacky bei der amfAR-Gala 2020



