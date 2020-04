Was für ein witziges Mama-Tochter-Duo! In den vergangenen Monaten stand Lily Allen (34) immer wieder in den Schlagzeilen. Der Grund: Sie macht Ende vergangenen Jahres die Beziehung zu David Harbour (45) offiziell. Dass es den beiden richtig ernst miteinander ist, zeigten sie schon mit diversen Pärchenauftritten. Auch die aktuelle Gesundheitslage steht das Paar natürlich gemeinsam durch – auch zusammen mit Lilys Töchtern aus ihrer Beziehung mit Sam Cooper, Ethel (8) und Marnie, die die volle Aufmerksamkeit der Sängerin "genießen": Lily teilte nun ein lustiges Foto von sich und Marnie beim Lernen für die Schule!

Während der Quarantäne bleiben die Schulen bis auf Weiteres geschlossen – was aber nicht bedeutet, dass die Kids der Britin sich auf die faule Haut legen können. Mit Abschluss der Osterferien geht es für die siebenjährige Marnie offenbar wieder mit Mama an den Schreibtisch. Zu einem Selfie auf Instagram, das Marnie mit einem überaus skeptischen Gesicht und Lily breit lächelnd zeigt, schrieb die 34-Jährige: "Zurück zum Unterricht zu Hause!"

Über die Zeit mit ihren Liebsten in den heimischen vier Wänden hält Lily ihre Community regelmäßig auf dem Laufenden. Bereits Ende März postete die Sängerin einen albernen Schnappschuss von sich und ihren beiden Mädels. Dazu verriet Lily allerdings auch, dass sie das Social Distancing müde mache und es ihr manchmal Angst machen würde.

Getty Images Lily Allen und David Harbour bei der Dior Fashion Show in Miami

Instagram / lilyallen Marnie und Ethel Cooper und Lily Allen im März 2020

Getty Images Lily Allen, Musikerin



