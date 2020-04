Ständig aufeinanderzuhocken soll ein absoluter Liebes-Killer sein? Über diese Annahme können Dwayne "The Rock" Johnson (47) und Lauren Hashian (35) sicherlich nur lachen! Der Schauspieler und seine Frau haben zwar erst vergangenes Jahr geheiratet, waren allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits ein stolzes Jahrzehnt ein Paar. Mittlerweile sind sie sogar Eltern von zwei Töchtern. Offenbar wird die Beziehung der beiden mit jeder gemeinsam verbrachten Minute noch inniger!

Auf seinem Instagram-Profil lud der Ex-Wrestler ein Video hoch, in dem er beschreibt, welche Auswirkungen die aktuellen Ausgehbeschränkungen auf seine Ehe haben – und siehe da: Lauren und er vertreiben sich die viele Freizeit anscheinend vor allem im Schlafzimmer, selbst nach vorherigen Zickereien. Anhand seiner eigenen Partnerschaft gibt er seinen Followern also eine Anleitung für die Liebe! "Seid noch bessere Zuhörer. Noch bessere Kommunikatoren. [...] Dann nippt später in dieser Nacht noch ein wenig Tequila und macht noch mehr Babys", heißt es in dem Handbuch des selbst ernannten "Dr. Rocks", das auf seiner eigenen Beziehung beruht.

Tatsächlich hätten Lauren und er zu Beginn ebenfalls ein paar Schwierigkeiten gehabt: "Wir haben schnell gemerkt, wie wichtig es für uns ist, sehr rücksichtsvoll, fürsorglich und einfühlsam miteinander umzugehen", erklärt Dwayne, wie die zwei die aktuelle Lage nutzen, um noch näher zusammenzurücken.

Instagram / laurenhashianofficial Dwayne Johnson, Lauren Hashian und ihre Töchter Tia und Jasmine

Getty Images Dwayne Johnson und Lauren Hashian

Instagram / laurenhashianofficial Dwayne Johnson und Lauren Hashian, 2014



