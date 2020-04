Ein Promi hat kurz vorm Finale die Nase vom TV-Experiment voll! In der fünften Episode der Reality-Show Promis unter Palmen geht es um den Einzug ins Finale. Dass die Nerven blank liegen, wurde schnell deutlich: Die Bewohner der Villa begannen eine regelrechte Mobbing-Session gegen Claudia Obert (58) – sie provozierten und beleidigten sie. Nachdem die Luxus-Lady einige Tränen vergossen hatte, traf sie eine krasse Entscheidung: Claudia verließ das Format so kurz vor dem Ziel freiwillig!

Nachdem Claudia die Nacht im Wohnzimmer verbracht hatte, schien sie ihren Entschluss gefasst zu haben. Still und heimlich packte sie ihre sieben Sachen und verließ das Haus ohne irgendjemandem davon zu berichten. Aufgefallen ist das erst mal keinem so schnell – bis auf Janine Pink (33): "Ist hier jemand vorzeitig ausgezogen?", hakte sie bei ihren Mitstreitern nach – um die Frage anschließend selber zu beantworten. "Das ganze Zimmer ist leer. Sie hat heute Morgen gepackt", berichtete die Brünette von ihren Beobachtungen in der Früh. Die Trauer der Kandidaten hielt sich in Grenzen: "Dann haben wir alle unser Ziel erreicht. Dann ist sie nicht im Finale", zog Bastian Yotta (43) sein Fazit.

Doch ein reiner Grund zur Freude ist Claudias Auszug dann wohl doch nicht! Ersetzt wird die 58-Jährige nämlich durch Ex-Teilnehmerin Désirée Nick (63) – und die machte sich auch nicht unbedingt nur Freunde im Format: "Ob Claudia oder Désirée macht keinen Unterschied. Die waren beide Störenfriede", stellte Carina Spack (23) schnell klar. Und auch für Bastian stand fest: Wenn es nach ihm ginge, sollte Désirée die Show schon bei der nächsten Entscheidung wieder verlassen!

