Sorge um Désirée Nick (63)! Bei Promis unter Palmen ist so kurz vor dem Finale mächtig was los: Nachdem die anderen Bewohner ordentlich gegen Claudia Obert (58) geätzt hatten, warf die Luxus-Lady freiwillig das Handtuch. Für sie gab es aber raschen Ersatz: Désirée Nick kehrte zurück! Doch die gute Laune bei ihrer Ankunft sollte der Blondine schnell vergehen: Bei der wöchentlichen Challenge bricht die TV-Bekanntheit vor Erschöpfung zusammen!

In dem Team-Wettkampf, der letztendlich auch über den Finaleinzug entscheidet, muss Bastian Yottas (43) Team, bestehend aus Janine Pink (33) und Désirée, gegen Carina Spacks (23) Gruppe, bestehend aus Tobias Wegener (27) und Matthias Mangiapane (36), antreten. In der prallen Sonne müssen die Promis einen schweißtreibenden Tic-Tac-Toe-Parcours bewältigen. Schnell wird klar: Die 63-Jährige hat ihre Probleme bei dem Spiel. Sie fällt direkt zu Beginn unglücklich hin, muss sich anschließend immer wieder eine Pause nehmen. Einige Runden später der Schock: Désirée liegt regungslos im Sand, Bastian muss ihre Beine in die Höhe halten, die Crew eilt herbei. Das Ende vom Lied: Sie muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Neben Kreislaufproblemen klagte sie im Krankenwagen auch über starke Schmerzen: "Ich kann nicht aufrecht sitzen!"

Doch nicht alle Mitspieler kaufen Désirée den Ernst der Lage ab, der letztendlich zum Spielabbruch zugunsten von Carinas Team führt: "Ich komme vom Leistungssport und ich weiß, wie es ausschaut, wenn Leute ohnmächtig werden", raunt Yotta Matthias nach dem Vorfall zu. Seinem Gesprächspartner geht direkt ein Lichtlein auf: "Du meinst, es war Absicht?!" Ob Taktik oder nicht: Am Abend kann Désirée – auf Krücken – zurück in die Villa. Die Diagnose: Ein Muskelfaserriss und ein dicker Bluterguss!

