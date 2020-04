Sie gingen bei Die Höhle der Löwen leer aus! Am vergangenen Dienstag flimmerte die letzte Episode der siebten Staffel über die TV-Bildschirme. Auch Hannes Popken und Dennis Lizarzaburu wagten sich in das Format und stellten dort ihr Start-up Rankwerk vor – dieses soll Home Gardening für jedermann möglich machen. Um noch mehr Menschen für das Gärtnern in der Stadt zu begeistern, benötigen die Gründer allerdings 150.000 Euro. Sie boten dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile an. Doch keiner der Löwen biss an. Waren die Männer sehr enttäuscht?

Promiflash hat bei den beiden Tüftlern nachgehakt. "Es ist für uns nicht weiter tragisch, dass es nicht zu einem Deal gekommen ist", stellten Hannes und Dennis klar. Und warum nicht? "Da unser Unternehmen bereits drei Jahre existiert und wir eine große Anzahl an treuen Kunden haben, sind wir letztendlich gar nicht so unglücklich, dass kein Deal zustande kam", erklärten sie weiter. "Wir freuen uns, wenn Rankwerk noch mehr Aufmerksamkeit zuteil wird, und schätzen diesen Effekt." Außerdem hätten sie einige Kritikpunkte der Löwen angenommen und auch umgesetzt.

Carsten Maschmeyer (60) und Co. hatten tatsächlich einiges zu kritisieren: "Wir dachten, dass wir darauf gut vorbereitet wären – mit der einen oder anderen Frage haben die Löwen uns allerdings doch auf dem falschen Fuß erwischt", erinnern die Gründer sich zurück. "In Kombination mit der Aufregung haben wir dann leider nicht alle Argumente, die wir vorher aufbereitet haben, rüberbringen können." Am Ende seien sie mit dem Ausgang der Show aber dennoch zufrieden.

Carsten Maschmeyer, Hannes Popken und Dennis Lizarzaburu bei "Die Höhle der Löwen"

Dennis Lizarzaburu und Hannes Popken bei "Die Höhle der Löwen" im April 2020

Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

